隨意親吻兒童 恐被告性騷擾

2018-11-30 15:20

［記者楊政郡／台中報導］37歲曾姓房仲業者，去年7月間帶客人看房，看到原承租者（也是曾某仲介的房客）的3歲女兒，上前表示好感親吻其右臉頰，被女童的母親控告性騷擾，台中地院依故意對兒童意圖性騷擾，判拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，曾男是有巢氏房屋台中逢甲福星加盟店的房屋仲介業務員，也仲介房屋租賃業務，之前曾為婦女「阿芳」仲介承租西屯區某套房，2017年底租期屆滿，「阿芳」也準備搬走，房東則持續委由曾男繼續仲介租賃。

同年7月14日下午3時許，曾男帶一組客人前來看房，要離開該屋時，在1樓樓梯口見到「阿芳」年僅3歲的女兒，曾男表示好感，上前突然靠近女童臉部，親吻女童右臉頰，「阿芳」委請律師提告。

此案曾男始終否認犯罪，坦承有親吻女童，但辯稱這是對女童表示好感，本意並非性騷擾。法官認為，曾男是業務人員理應知悉人際間應保持合禮合宜距離，對無力反抗亦無法完整表達意願的未成年被害人親吻，顯不尊重他人身體自主權利，並且犯後於偵查中始終否認犯行，態度不佳，且未能與告訴人達成和解，並賠償被害人損害，判處拘役30日。

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