賓士休旅車被拖吊 男子一度誤會是因欠稅

2018-11-30 15:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市章姓男子28日開著賓士休旅車到桃園區停放，隔天中午他要取車時，發現休旅車被拖吊，他以為是因為欠稅3萬5402元，休旅車才被行政執行署桃園分署拖走，詢問過後才發現根本是烏龍，休旅車是因為違規停放在身心障礙停車格，才被警方拖吊移置。

章男說，28日他開車到桃園區，沒仔細看就將車停放在文昌公園旁的一處停車格，隔天他要取車時，才發現停車格內用粉筆寫了車號，休旅車已經被拖走了。

急著找車的章男，先打電話到桃園拖吊場，卻沒查到拖吊紀錄，他想起自己欠繳牌照稅、罰緩共3萬5402元，以為近來行政執行署強力執行欠稅車輛的拖吊作業，又打電話到行政執行署桃園分署，仍沒查到拖吊紀錄，讓章男很傻眼，就怕是「假拖吊、真偷車」。

章男再度打電話到桃園拖吊場，希望對方能細查，對方要求章男拿出行照確認車號，才發現章男之前查詢的車號，根本錯了一碼，才真相大白，原來他將休旅車違規停放在身心障礙停車格，才會被警方拖吊並移置到拖吊場保管，章男說，因為欠稅讓自己心驚膽顫，實在不妥，還是趕忙繳清欠款，比較安心。

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