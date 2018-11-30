獨家》RCA工殤案求償開庭 劉荷雲促保障罹病工權益

RCA關懷協會委任律師林永頌（右）向提告的RCA員工、家屬說明更審案情形。（記者楊國文攝）

2018-11-30 14:36

〔記者楊國文／台北報導〕台灣美國無線電公司（RCA）工殤求償案，今年8月最高法院判決RCA與其控股公司百慕達湯姆笙等4家公司，應連帶賠償262人5億餘元確定，另246人廢棄發回高院更審，高院更一審今首度開庭，合議庭指已函查健保局調閱提告的RCA勞工的勞、健保資料，此外，告訴人RCA關懷協會委任律師團、被告RCA及湯姆笙等公司將儘快確定國內、外專家證人名單提供給高院更審庭，下次庭訊訂1月31日。

許多資深員工罹病卻無法舉證

RCA關懷協會理事長劉荷雲日前跌倒骨椎受傷，今撐著病體出庭表示，最高法院發回高院更審的246人中，絕大部份人是未明顯疾病，或無診斷書能證明罹病和在RCA工作有因果關係，其次是罹患子宮瘤等疾病開刀、或患有免疫系統等重大疾病的勞工，卻無法舉證者，這些人中，很多是工作20、30多年以上的RCA勞工，因健保局未保存20多年前的健保資料，而他（她）們也未保存相關診斷證明，很可能導致求償無門，因此期盼高院能幫忙函調相關健保資料，保障這些罹病工的權益。

今日上午更審庭訊一開始，審判長魏麗娟表示已向健保局函調病歷、死亡證明等相關資料，尚未回覆，RCA關懷協會委任律師團律師林永頌說，將找專業的臨床醫生等專家證人來說明RCA排放有機溶劑對身體的影響等，及有無因果關係，RCA及湯姆笙等公司則指稱專家證人都是國外的專家、學者，希望給予2個月時間安排，再呈報專家證人名單給合議庭。

此案是台灣人數最多、擴散效應最大的工傷案。RCA從1970年起到桃園、新竹和宜蘭設廠，因違法傾倒、排放致癌物，導致上千名員工罹癌、逾200人死亡，1992年關廠、資遣員工並賣地，款項全匯出台灣，1994年污染案爆發後，員工驚覺同事紛紛罹病，疑與工作環境有關，成立自救會並聲請假扣押，RCA卻疑已脫產，2004年4月22日529名員工為此提告，求償27億元。

經過漫長訴訟，最高法院今年8月判決，RCA與其控股公司百慕達湯姆笙等4家公司，應賠償已死亡者的家屬（111人）和確定罹病的被害人（151人）共262人5億多元確定，另將尚未有明顯疾病或無法證明罹病和在RCA工作有關的員工共246人，發回高院更一審。

另外，未在此次參與求償訴訟的1100位員工與已故員工的家屬，已另組「二軍」赴台北法院另案提告求償，尚審理中。

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