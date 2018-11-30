輔大性侵案》夏林清提告求償 苗博雅：評論均有所本

2018-11-30 14:09

〔記者溫于德／台北報導〕輔大心理系3年前發生學弟性侵學姊事件，時任社科院長、心理系教授夏林清事後遭決議停聘，她正透過訴訟主張決議違法，案件尚在審理中；此外，夏也認為，已選上市議員的社民黨北市黨員苗博雅，評論性侵事件時已侵害她的名譽，提告求償1元並要求公開道歉。全案今天首度開庭，親自出庭的苗強調，評論均有所本。

據悉，夏林清提告指出，苗博雅2015年9月27日曾在個人臉書評論夏提到，輔大心理系在6月7日（指2015年）所辦的一、兩百人大會裡，有一位同學在會裡陳述提到，她是案發後抵達現場看到被害人狀態的人，按照她的記憶，認為被害人當時是不可能有一絲絲意識清醒的可能性，但在工作小組當中，所有人不斷質疑同學說法，在不斷被質疑後，同學最終屈服，開始覺得自己可能無法確定被害人「當時意識是不是絕對的那麼完全沒有清醒的可能性」。

夏林清則認為，苗博雅認為同學遭工作小組施壓後改變證詞，但依同學陳述原文，完全沒有提及「是在案發後到達現場看到被害人狀態的人」，也未顯示有多數人反覆質疑施壓同學，僅是在討論過程中，同學最後同意應該改變看法。

夏林清基於名譽受侵害，要求苗博雅應給付1元，並於「苗博雅MiaoPoy」臉書粉絲專頁刊登道歉啟事60日，且應設為公開瀏覽。

稍早開庭時，夏林清委任律師仍質疑，苗博雅發表評論前未經查證義務，且有用詞不當情形；但苗博雅說，評論未侵害到夏林清的名譽，且有所本、均來自於6月7日師生討論內容。法官庭末諭知明年1月8日再開。

苗博雅庭後再度強調，發表評論前已盡相當查證義務，至於是否盡到查證義務，交由法院判斷；但一位自稱輔大心理系研究所的男學生，仍在旁質疑苗博雅所作所為。

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