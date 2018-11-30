騙倒政商名流！大目集團吸金16億 董事長弟遭起訴

2018-11-30 13:04

〔記者黃捷／台北報導〕大目集團以開發玻璃透明螢幕科技為由籌資，佈局長達3年，董事長陳官享及妻子吸金16億後潛逃中國，連警察大學交通系副教授郭廣洋也遭詐3億7000萬。台北地檢署根據被害人指述，認定陳的胞弟陳鶴文也有遊說他人投資，遂依違反銀行法將他起訴。

大目集團宣稱專門投資生產透明顯示器，假借公司上市為由向政商界、警界、藝人及地下錢莊等籌資，大舉吸金16億，公司原預訂2016年1月14日在王朝大酒店舉辦尾牙，陳官享夫婦卻在13日晚間出境前往中國，尾牙也開了天窗，投資者們才驚覺受騙。

郭廣洋當時向媒體爆料，過去在某場餐會上認識陳官享夫妻，陳向他宣稱引進國外「透明顯示器」技術，未來將創造出像電影「鋼鐵人」裡一樣的玻璃透明螢幕科技，因他有工程博士學位，後來決定加入擔任總顧問。

郭廣洋說，陳官享常秀出大量透明顯示器訂單，還要團隊申請專利，每次訂單也都會把「利潤」匯入合夥人帳戶，像他投資1億元，後來拿到2億7000萬元利潤，才會信以為真，再投入3億7000萬元，沒想到長達3年的合作，竟是一場騙局。

由於被害者眾，郭廣洋組成自救會提告，但陳官享夫婦逃往中國後，再也沒有入境紀錄，目前下落不明，但檢警調追查發現，陳鶴文也有遊說投資，陳官享的父親陳新養負責處理金流，循線將兩人逮捕到案。

陳鶴文雖否認犯行，聲稱沒有吸金，但因被害人指證歷歷，檢察官乃依違反銀行法將他起訴；至於陳新養辯稱受指示匯錢，不清處錢的用途，也不知道兒子在騙人，因沒有證據能證明他知情，獲處分不起訴。

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