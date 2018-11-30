「家當」全上身 大熱天穿羽絨外套露餡

2018-11-30 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市18歲蔡姓男子在悶熱午後卻穿著羽絨外套走在小巷裡，警方直覺可疑上前攔查，卻發現其外套口袋異常鼓脹，原來口袋內塞滿潮牌毒品咖啡包及K他命，他向警方供稱因吸毒唯恐被家人發現遭責難，才會每次外出都將購得毒品隨身攜帶，未料反因此露餡，實在是始料未及。

台中市第三分局東區分駐所員警前天巡邏途中，見蔡男徒步在人跡少至的巷弄獨行，還不時東張西望，警方一度以為他意圖闖空門正在搜尋下手目標，又發現當天午後天氣悶熱，蔡男竟還穿著羽絨外套更直覺可疑。

警方隨即上前表明身分將他攔下盤查，同時注意到其外套口袋異常鼓起隨口詢問，此時蔡男神情卻異常緊張讓員警疑心大起，便請其配合拿出口袋內物品，只見口袋內塞滿10包印有潮牌商標的毒咖啡包及2小包共計3.59公克的K他命。

原來蔡男擔心吸毒被家人發現，每次外出都將毒品全數攜出，沒有帶隨身包的習慣只好全部塞進有拉鍊的羽絨外套口袋裡，反引起警方注意。

蔡男供稱，自己不喜歡讀書，高一就輟學從事服務業，某次和朋友去夜店玩，正巧遇到陌生人兜售毒品，因為工作壓力大才會想試著用毒品來紓壓卻因此染上毒癮，悔不當初；警方則勸他儘快戒毒才不會誤了一生，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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