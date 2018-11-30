遭媽媽男友性侵 國中少女「我希望他被重判」

2018-11-30 13:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣14歲國中少女，被母親帶往母親男友劉姓男子家過夜，不料，劉男竟趁女友清晨去上班，強制性侵少女得逞；事後，少女不甘欺辱離家，流浪到新竹，被警方尋獲，事件才被揭露。苗栗地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判劉男徒刑3年2個月。

判決書指出，劉男與少女母親為男女朋友。少女於今年5月間，被媽媽載往劉男家過夜，3人同睡一張床，少女玩手機到深夜才睡。隔天清晨4點許，少女的母親出門上班，當時已清醒的劉男，見少女還在睡覺，竟壓住少女、強脫褲子，少女被驚醒，雖奮力踢腳反抗，但力氣不敵，被劉男得逞。

事後，少女離家，經新竹市警察局少年警察隊尋獲，少女才將遭劉男性侵害之事告知新竹市政府社會局社工人員，而查悉上情。審理期間，劉男坦承犯行，且與少女母女達成30萬元和解，希望獲得減刑。

但劉男每月僅給付5千元，且期間長達5年，也尚未能給付少女母女任何金額，加上少女也親自書寫內容表示：「當初我就是一直掙扎，他人（指劉男）一直壓制我，到最後我無力抵抗...雖然我願意原諒他人，但我希望他人被重判」等，法官認為少女受創非輕，難認劉男有減輕其刑之餘地。

法官審酌劉男知悉少女尚屬年幼，竟未加克制自己之性衝動，為滿足一己私慾，漠視他人之性自主決定權及身體控制權，對身心未臻成熟之少女為強制性交行為，嚴重戕害少女之身心健康，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判劉男徒刑3年2個月。

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