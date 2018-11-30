強吻女子亂摸私處 色男賠22萬逃過牢獄之災

2018-11-30 13:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名陳姓商人去年5月間藉口邀約一名女子商討祭典表演事宜，於火鍋店餐敘後把車開往臨海一路旁，就在車內強吻被害女子，並以鹹豬手亂摸，被害人不甘受入提告，高雄地院一審依強制猥褻罪將陳男判刑1年，但考量陳賠償22萬元與被害女子達成和解，諭知緩刑3年。可上訴。

判決指出，陳姓商人與被害人「甲女」為舊識。甲女去年5月7日16時許，至鼓山區武德殿與陳男商談同年7月份武德殿祭典表演細節。於同日18時許，陳男、甲女與友人共同至鼓山區某火鍋店用餐，當晚9點用餐結束後，陳男提議開車載甲女至高雄市鼓山區登山街停車場取車。

甲女因而坐上陳男轎車，但陳男駕車載送甲女至登山街停車場途中，確違反甲女意願，突然抓住坐在副駕駛座之甲女左手並親吻，再將汽車停於臨海一路旁，以右手從後勾住甲女的脖子，強吻甲女臉頰、嘴唇及脖子，被害人不從而將陳男推開後，陳又將右手伸入被害人衣服內強抓胸部，並以左手隔著褲子強摸被害人私處，持續約30秒之久。被害人奮力抵抗並趁機下車，聯絡朋友到場後報警，陳男因此被法辦。

高雄地院一審依強制猥褻罪將陳男判刑1年，但考量陳男於法院審理坦承犯行，並與被害人以賠償22萬元元達成調解，被害人表示同意原諒陳男，並同意給予緩刑等語，法官因此諭知陳男緩刑3年，陳男因此免於牢獄之災，全案可上訴。

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