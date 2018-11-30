超車害閨蜜慘死 女大生崩潰和解獲緩刑

事發當時，警方將現場圍起封鎖線，圖左大貨車、圖右公車停於現場，待警方鑑識人員採證。（資料照）

2018-11-30 13:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕胡姓女大生騎機車載余姓女同學行經新北市中和區中正路，為閃避停靠在外側車道的公車與計程車，左偏超車，結果擦撞到大貨車，機車當場碰撞倒地，後座的余女頭部被大貨車輾過當場死亡，而胡女目睹好友慘死，跪地痛哭，新北地院考量胡女已與家屬達成和解並賠償完畢，獲家屬原諒，依過失致死罪判胡女徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，去年9月19日下午7時許，胡女騎機車載余姓女閨蜜經過中和區中正路台64線快速道路匝道口前公車停靠站，鄭姓運將為圖方便將車停靠在公車停靠區，導致公車無法駛入停靠區讓乘客下車，只好與計程車倂排，胡女見外側車道被阻擋，左偏騎入內側車道，未料機車車頭擦撞到後方駛來的大貨車，機車倒地後，後座余女被輾壓當場死亡，騎車的胡女則是身上多處擦傷，逃過死劫，事後胡女被依過失致死罪嫌起訴。

審理時，胡女坦承犯行並與家屬達成調解並賠償完畢，法官考量胡女和死者是好友，車禍時胡女亦受傷受到極到驚嚇與良心譴責，並獲家屬原諒，因此予以緩刑宣告。

而鄭姓計程車司機涉嫌業務過失致死罪部分，另案審結；公車司機與大貨車司機則獲不起訴確定。

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