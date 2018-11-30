3人車手團全省領透透 逢甲商圈就逮全收押

2018-11-30 12:49

〔記者許國楨／台中報導〕3名互不認識的年輕人被詐團吸收當車手，開著租賃車流竄全台各地提款機提領贓款，為防止黑吃黑，彼此間還互相監視，本週一將車子違停逢甲商圈等候上游指示時被警方盤查，在車內一口氣查扣大量人頭帳戶金融卡及存簿，訊後3人均依詐欺罪嫌送辦，複訊後統統聲押獲准。

台中市第六分局西屯派出所員警當晚6點多巡經福星路時，發現一輛自小客紅線違停進行盤查，查出坐在副駕座的24歲李姓男子是本月22日才被新北地檢發布的竊盜通緝犯，立即要求31歲的蘇姓駕駛及後座另名23歲的馬姓男子下車受檢，同時對自小客進行附帶搜索。

警方當場在車內查獲人頭帳戶金融卡20張、存簿22本、手機3支、筆記型電腦2台及讀卡機等贓證物，李男坦承是車手頭兼收簿手，負責接收詐騙集團指示前往超商領取寄送金融卡及存簿的包裹，馬男也坦承擔任車手，至於蘇男則推稱只擔任司機，不知道是協助車手提款。

但警方查出，3人原本互不認識陸續被詐團吸收當車手，開著租賃車流竄全台縣市提款機提領贓款，為防止黑吃黑，彼此間還互相監視，當天被查獲前才在高屏一帶提領了多筆贓款交付上游；經清查20張金融卡中，目前僅有3張金融卡主報案，共損失約21萬元，剩下17張金融卡是否遭盜領，警方持續清查中。

警方表示，擔任詐欺車手不但觸法，還要付出鉅額的民事賠償，千萬不要貪圖蠅頭小利參與詐團犯罪工作，以免後悔又得不償失，訊後將全案依詐欺罪嫌送辦，3人經複訊均收押禁見。

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