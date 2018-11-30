詐欺集團愛吃檳榔 機房引進檳榔師傅「供貨」

2018-11-30 12:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕36歲陳姓男子自組電信詐騙集團，用資金調查老梗，假冒電信客服、公安、檢察官向中國被害人行騙，新竹警方查緝時，發現該詐騙集團食用檳榔量大，每天買檳榔的費用高達萬元，為躲避查緝，陳男竟找來一名包檳榔師傅，攜帶一台全自動檳榔拌料進機房「供貨」，令辦案員警啼笑皆非。

警方調查，陳男沒有前科，他找來10多名小弟組成電信詐騙集團，作案手法分以假冒電信客服、公安、檢察官等名義，循序要求中國被害人將錢匯款至「國家監管帳戶」內，然後立即由在中國的車手將匯入款項提領一空。

警方指出，該詐騙集團成員薪資採獎金制，一旦做案成功，第一線假冒的中國電信客服人員可從詐騙金額中抽得6％獎金，第二、三線假冒的公安、檢察官人員可抽得8％獎金，其餘金額都由最上游所得，用以支付各項電信、水電、租屋等費用。

警方表示，為確保機房安全，該機房另加裝2道鐵門與7支監視器，監控機房四周。桃園地檢署檢察官王齡梓上週指揮新竹市刑警大隊科技隊、法務部調查局中部地區機動工作站、台北市警察局刑警大隊科技隊組成專案小組，日前前往陳男位於桃園的機房查緝，扣獲大批電信設備、教戰守則，初估該集團成立近1個月，不法獲利超過5百萬元以上。

警方指出，專案小組攻堅時，發現陳男等人愛吃檳榔，為減少外出購物曝光機會，該集團竟找來一名專門包檳榔的師傅，引進一台全自動檳榔拌料生產機，專門提供檳榔給集團成員，全案訊後依詐欺罪嫌法辦。

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