促轉專庭用抽籤 法官團體轟笑話

2018-11-30 12:41

〔記者吳政峰／台北報導〕象徵司法轉型正義的「促轉專庭」正式成立，高等法院認為不宜用指定法官以免落人口實，日前以抽籤方式從刑事庭中抽出3庭，但由法官組成的「法官反轉司法群策會」批評，促轉專庭法官若用抽籤而沒有資格限制，看起來不過是笑話一場。

高院第7次法官司法事務分配小組決議，促轉專庭擇3庭辦理，3庭的產生方式經舉手表決，出席委員全體贊同均從刑事庭中抽籤產生（贊成由貪瀆、金融、性侵害專庭或金融、少年、醫療、原住民族兩組其中一組產生辦理0票，贊成全由刑事庭抽籤產生者11票），經庭長林瑞斌抽籤，分為8、9、15庭中籤，將連續辦理3年。

抽籤雖可避免指定法官，有利公正性，不過，法轉司質疑，既然是「專庭」，承審的法官基本上就應該上過一定時數的憲政民主、人權保障與轉型正義課程，且應有資格或條件限制，但高院竟然只用抽籤決定，簡直是笑話。

法轉司直言，在司法界從未推動轉型正義的情況下，僅用公開抽籤的方式決定承審法官，實在輕忽黨國幽靈仍徘徊在司法體系上空的嚴重性，若高院不用積極要件篩選，起碼應用消極要件排除不適任者。

何為消極要件？法轉司認為以下這3類不適合擔任促轉專庭法官：一、威權統治時期曾參與軍事審判的追訴者或法官；二、曾加入政黨者；三、威權統治時期，法官或其一定親等的親屬，曾代表政黨參與選舉者。如此，法官的權威性才不會被質疑。

雖然木已成舟，但法轉司建議，司法院應強制要求促轉專庭法官赴法官學院上轉型正義課程，另外，明年1月間高院將成立真正的金融專庭，屆時勢必會有人事異動，可趁機重組促轉專庭。

法轉司提醒，促轉專庭不能僅存在高院，亦須設於行政法院，尤其近日台北高等行政法院裁定解凍婦聯會385億元資產惹議，證實了若不積極面對此事，轉型正義恐面臨停擺。

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