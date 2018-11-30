百萬牛樟珍材埋果園 檢開挖破山老鼠集團

集團成員於河床盜取漂流的珍貴林木。（記者蔡清華翻攝）

2018-11-30 12:23

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署今天宣布偵破專盗牛樟、紅檜稀有珍貴木材山老鼠集團，章姓主嫌，為掩人耳目，將木材埋藏在偏僻山區果園，專案小組發動重型開挖機具，一舉挖出大批珍材，市值逾200萬元，全案持續追查集團內其他共犯、銷贓方式及對象。

橋檢國土環保犯罪專組主任檢察官徐弘儒率檢警於11月中旬發動搜索，於藏放貴重林木之處所，並查扣大批珍貴牛樟、紅檜，材積合計19.685立方公尺，重量21.6公噸，及盜採木材之挖土機1部、鏈鋸3台、貨車1輛、吊掛式電子秤1台等工具，傳訊多名嫌犯到案。

集團以章姓主嫌為首，先承租山區農地種植果樹，因農地緊鄰生長牛樟母樹之國有林地，每逢山崩即有大量牛樟木隨土石崩落，或因汛期之故，珍貴樹種之漂流木經河水沖流至河床。

集團成員即以挖土機、鏈鋸等工具，合力竊取牛樟、紅檜等珍貴樹種之漂流木、枯倒木，再利用貨車載運至章姓主嫌承租之果園，為掩人耳目，並將珍貴樹種掩埋在果園土壤底下，伺機銷贓牟利，除可加工製造成木製藝品，亦可用作牛樟芝培養之樹材。

章姓主嫌等人經檢察官訊問後，認涉犯森林法第50條第1項之故買、收受贓物罪嫌重大，但無羈押之必要，均諭知限制住居。

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