獨家》士官長好大官威！私刑定律懲處同袍 東窗事發吃官司

2018-11-30 11:59

〔記者黃建華／高雄報導〕前海軍陸戰隊九九旅步三營的賴姓士官長（已退役），好大官威，2016年服役管理伙房時，涉嫌在營區私行律定懲處同袍，包括亂丟菸蒂罰款新臺幣1500 元，隨地吐痰罰款200 元等，賴男後來涉嫌酒駕被調職、退役，受害同袍才敢向高雄憲兵隊舉發送辦;高雄地院一審依陸海空軍刑法「非法懲罰罪」，將郭男判刑2月，但法官認定他未將罰款中飽私囊，都用於伙房設備，諭知緩刑2年，以勵自新。可上訴。

檢方起訴指出，被告賴男（45歲）前為海軍陸戰隊九九旅步三營支援連備役士官長（已於2017年7 月16日退役），服役期間涉嫌為了伙房管理之便，於2016年4月6日至同年9月間，在營區內未經召開評議會自行律定，伙房人員如亂丟菸蒂罰款新臺幣1500元，隨地吐痰（或口水）罰款200 元等規定。

石姓、郭姓等同袍於分別因違反賴姓士官長的規定，先後各被罰4500元、3000元，但敢怒不敢言。後來賴姓士官長因酒駕案件，被調職並退役，軍中同袍才向上級反映此事，經旅部監察官著手調查後，始查悉上情，並函請高雄憲兵隊送辦，這起士官長私訂罰則裁罰同袍案才東窗事發。

高雄地院審理時，郭姓、石姓、邱姓、張姓、吳姓、蘇姓等多位軍中袍澤都指證，賴男當伙房士官長時確有私訂罰則裁罰郭、石等人，法官調查認定，賴男確有私刑律定非法懲罰同袍犯行，但並未將罰款中飽私囊，都用於伙房設備，係一時失慮誤蹈法網，因此依陸海空軍刑法「非法懲罰罪」，將郭男判刑2月，但諭知緩刑2年，以勵自新。可上訴。

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