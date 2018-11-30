誤入詐團他學國父傳紙條 警方獲報前往營救

2018-11-30 12:49

〔記者洪定宏／高雄報導〕胡姓男子應徵網路賭博工作，上班才知道是詐騙集團機房，他拒絕參與，卻被控制行動，只好裝病就醫，然後傳求救紙條給醫院志工，通知胡母報案；警方獲報，直搗機房，逮捕詐騙集團幹部及成員共11人，依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例，將戚姓幹部等人移送橋頭地檢署法辦。

高雄市左營警分局強調，詐騙集團月花10萬元，在左營區及前鎮區大樓設立機房，以戚姓男子為管理幹部，於臉書散發徵才訊息，謊稱網路博奕事業或去日本工作，全部包吃包住；錄取者上班，手機都被管控且不得出門，有專人負責採買、煮飯、打掃，吃住都在大樓，然後假冒中國電信客服人員、中國公安人員、中國檢察院檢察官，行騙對岸的中國人。

警方指出，胡男以為應徵的是網路賭博工作，第一天上班才發現是詐騙集團機房，他拒絕參與，卻被限制行動，手機也被收走，集團幹部更恐嚇他，如果逃逸，將斷手斷腳，還要賠償10萬元。

胡男只好假裝配合學習詐騙話術，第五天、11月28日胡男佯稱生病，由集團幹部監控，帶到醫院急診，他趁機傳「我現在被詐騙集團困住出不去，手機也被收走，看到後拜託趕快打電話給我媽媽報警救我」紙條給醫院志工求救。

左營分局獲報，立刻成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，當天下午直搗左營區華夏路及前鎮區鄭和路的詐騙集團，逮捕戚男等人，查扣手機31支、教戰守則30張、筆記型電腦3台、IP分享器2台、被害人名單7張等證物。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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