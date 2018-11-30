撞牆掐脖還想用「割刑」... 6女酷刑凌虐女子被起訴

2018-11-30 11:46

［記者楊政郡／台中報導］6名年輕女子與2少女，因質疑汪女（綽號奇異果）在外亂講話，去年12月底強押汪女21小時，以安全帽、甩棍、掐脖子、抓頭撞牆、下跪等方式虐待，開臉書直播公開汪女被虐打過程，強索包內300元現金，還要她包66萬給她們「處理事情紅包費」，並拿出水果刀意圖執行「割」刑，手段兇殘，檢察官依傷害、妨害自由及恐嚇取財等罪起訴胡等6女。

檢察官調查，胡女（22歲）、王女（19歲）兩人租屋同住，因懷疑汪女（19歲）在外亂講話，對汪女心生不滿。2017年12月30日晚上王女找2少女（移少年法庭）、蕭女（24歲）、施女（21歲），以邀約一起跨年帶汪女到「小荷」（化名，基隆市）住處，但「小荷」表示她要睡覺，希望她們離開，王女等人不顧汪女離開，仍在翌日凌晨3時許以汽車及機車強押汪女，南下台中，到胡女與王女的租住處（台中市西區公館路），拿走汪女手機不讓她對外聯繫。

而胡女、黃女（20歲）加入虐待汪女行列，一群女子妳一言我一句教訓汪女，有人拿安全帽毆打、有人徒手，導致汪女左側眼角膜傷害、左側下顎、右側耳、臉頰、左眼角、手肘、手臂、膝蓋等多處傷害。

到31日中午，一群女子認為她們花時間來處理這些事情，要求汪女要賠償66萬元，中途江女（23歲）也到現場加入行列，她們要汪寫承諾書（承諾給錢）、切結書（切結不洩漏當天犯行），拿走汪女包內300元，汪女不從，還以掐脖子、抓頭撞牆、用甩棍毆打、下跪等方式虐待，開臉書直播公開汪女被虐打過程。

到元旦當天凌晨，張姓少女拿出水果刀意圖執行「割」刑，而蕭女要求汪女當天要拿出1萬5千元，否則叫人處理她，可作車手掙錢還債，繼續對她恐嚇取財。

元旦凌晨零時30分釋放汪女，「小荷」陪汪女前往驗傷，逃回基隆躲避，翌日報警處理。被告等人到案坦承犯行，檢察官依妨害自由、傷害及恐嚇取財等罪起訴。

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