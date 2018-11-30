休假偕未婚妻挑婚紗 警意外逮偷車賊

2018-11-30 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局南屯派出所警員林楠凱，上週趁休假偕未婚妻至桃園市某婚紗店挑婚紗，他先讓未婚妻下車到店內挑選，自己將車子開去停放步出停車場時，因職業敏感度掃視場內時，發現1輛小貨車疑似所內日前受理的失竊車輛，透過警政APP查詢確認後在一旁埋伏，當場逮捕前來取車的孫姓慣竊。

警方說，林員與未婚妻愛情長跑多年，預計明年中旬結婚，因友人介紹桃園市某婚紗店風評不錯，當天下午趁休假偕未婚妻一起北上挑婚紗時，先讓未婚妻下車到店內挑選，自己則開去復興路上某停車場停車。

當他正準備走出停車場時，眼尖發現場內1輛小貨車與所內日前受理的失竊車輛相似，經透過警政APP查詢車號，發現該車懸掛失竊車牌顯與車身不符，除立即電話通知所長周景彬，等待同仁北上支援，自己則不動聲色在一旁埋伏等候。

約經過1小時，果見39歲的孫姓慣竊前來取車，林員見機不可失上前出示證件表明身分，確認孫男同時是桃園地檢署發布的毒品、竊盜案通緝犯，請當地派出所協助逮捕，孫男坦承犯案，供稱小貨車是日前在台中東勢區竊得，另又在和平區偷車牌懸掛掩人耳目，隨即一路開回桃園做為代步工具，訊後全案依竊盜案送辦並將孫男解送歸案。

對於因查獲竊盜案致休假泡湯，林員倒是平常心看待，其未婚妻雖對於無法順利挑選婚紗有點失望，但對於未來老公的鷹眼緝賊覺得帥氣極了，深覺自己真是選對人了，所長周景彬對於林員連休假都心繫案件，表達肯定與稱讚。

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