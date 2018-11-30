艋舺青山宮遶境夜傳槍響4男受傷 警鎖定疑犯

每年農曆10月23日為青山王聖誕日，為萬華區迎神中最盛大者，俗稱「艋舺大拜拜」，為台北市三大廟會之一。 （ 資料照）

2018-11-30 10:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市萬華的艋舺青山宮，近日舉辦遶境活動，今日凌晨卻在結束即將活動之際發生槍擊事件，共造成4名男子分別受到槍、刀傷。警方現場拾獲2枚彈殼及刀套，初步清查4名男子也並非遶境人員，目前查出疑為一名陳姓男子涉案，現追查對方真實身份，並調查案發原因。

今年的「2018艋舺青山宮靈安尊王暗訪遶境活動」，是與大稻埕霞海城隍祭典和保生大帝出巡並列為台北市三大民俗廟會。今年自27日開始進行連續3日的遶境活動，昨天是遶境最後一天，進行到深夜。

警方表示，原本應在昨日深夜結束的遶境活動，延至今日凌晨仍是非常熱鬧，但約在凌晨2時左右，警方據報廣州街與環河南路口發生打架糾紛，警方立即出動快打部隊支援，在廣州街265巷驅離衝突群眾，發現40歲魏姓男子右側大腿中槍、19歲林姓男子右肩7公分砍傷、29歲陳姓男子頭部撕裂傷和刀傷，傷者雖還有生命跡象，但意識模糊。分別送往台大和馬偕醫院。

警方在現場拾獲2枚彈殼及刀套，隨後又再接到內湖分局通報，有名梁姓男子也有受到槍傷，自行到三軍總醫院救治。

目前警方掌握一名陳姓男子疑涉及槍擊事件，但槍枝及刀械尚未尋獲，初步認為應是和遶境活動無關，也未發現當時有衝突事件發生，現深入調查了解中。（10：36更新）

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