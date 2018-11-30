3男連偷5學校 上網PO大鈔炫富GG了

新北市三峽警分局偵破李姓男子與2名少年，侵入新北、桃園等5做校園行竊，其中一名少年得手後還在網路炫富。（記者吳仁捷翻攝）

2018-11-30 09:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽一所學校月初傳出遭竊賊侵入，翻箱倒櫃偷走師生放在教室內的財物與3C用品，損失約3萬元，3名頭戴鴨舌帽、口罩竊嫌犯案過程全被校內監錄系統拍下，三峽警分局擴大追查犯嫌，從三峽回追20公里，發現3嫌騎乘2輛以口罩遮掩車牌機車犯案，從車款與服裝等特徵追查，比對過程中還發現其中一名少年在臉書上炫富，警方上門逮獲3嫌，其中2人還是中輟生，警方查出這幫校園大盜在新北、桃園5校犯案，得手20多萬，將全案依加重竊盜罪嫌送辦。

三峽警分局偵查隊、吉埔派出所獲報，分析校方錄影畫面及鄰近路口監視器，發現11月4日案發當晚，3名男子分騎兩部以口罩遮掩車牌的機車，凌晨零時許從板橋區大觀地區，騎乘環河道路到三峽犯案，行竊前還先在巷弄脫掉外套，戴起口罩、鴨舌帽「變裝」，相當狡猾。

警方過濾監視器，從不完整車牌、特徵、逃逸路線追查，發現3嫌疑來自板橋浮洲地區，從車牌過濾車主資料，發現疑犯朋友在網路上炫耀疑似犯案所得的千元大鈔，鎖定18歲李姓男子、17歲黃姓與陳姓少年涉案，警方上門時，3嫌還在藏身處喝酒取樂、打手遊，對警方如何找到他們，也感訝異。

3嫌落網後供稱，他們在深夜或假期晚間，以翻牆侵入等手法，從今年9月起，至少行竊新北桃園5座校園，得手將近20萬元，其中一名少年還曾在個人社群網站PO出疑似贓款的「炫富」照片，行徑囂張；這回終於栽在三峽警方手上。

3嫌到案後，承認因缺錢花用，又不想打工，結夥隨機闖入校園行竊，至於遮掩車牌、更衣變裝都是臨時起意，意圖規避查緝，得手贓款都花用殆盡，警方詢後將3人依涉嫌加重竊盜罪函送法辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/