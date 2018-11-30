離奇車禍！婦人騎車摔傷 指控700公斤駿馬「肇事」

賴婦指被堅硬的馬臀撞到後摔車犁田。（記者江志雄翻攝）

2018-11-30 06:37

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣賴姓婦人騎機車摔傷，控訴「肇事者」是重達700公斤的駿馬，但劉姓馬主人否認馬兒闖禍，為愛駒叫屈，針對這起罕見的離奇車禍，警方仍在釐清事故原因。

本報接獲投訴說，本月3日上午11點多，五結鄉71歲賴姓婦人，在住家附近利成路騎車返家途中，經過一處養馬的鐵皮屋前方摔車，路人見狀後打119，由救護車送醫救治，警方到場處理，車禍現場除了賴婦的機車，還有一匹馬，賴婦點名馬兒是「肇事者」，讓辦案人員傻眼。

賴姓婦人說，她騎車路過劉姓村民養馬的鐵皮屋，劉男好像要牽馬外出，馬的頭部在屋內臀部朝外，劉站在馬匹前方，把馬倒推出來瞬間，她閃躲不及被馬臀撞到，人、車倒地後，左小腿受傷，左膝至今隱隱作痛；賴婦家屬認為，馬主人全程目擊，卻把責任推得一乾二淨，若再置之不理，考慮提告。

捲入車禍糾紛的駿馬，長2.5公尺、馬背高度160公分、重量約700公斤，是匹成馬，劉姓馬主人說，他小兒麻痺不良於行，6年前開始養馬，平時騎馬做復健，目前飼養的這匹馬，4個月前朋友贈送，案發當天，牽馬到鐵皮屋前方路旁固定，準備幫牠洗澡，賴婦騎車經過，為了看馬不慎自摔，根本沒有跟馬臀碰觸。

警方檢視馬匹，馬臀無明顯傷勢，事故現場沒有監視器，雙方對肇事原因各執一詞，將蒐集相關事證，進一步調查肇事責任。

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