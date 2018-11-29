暗戀已婚女上司示愛遭拒 稅捐處書記持刀怒刺被訴

2018-11-29 22:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市政府稅捐稽徵處單身李姓男書記，疑似愛慕已婚的黃姓女上司，向她示好遭拒，黃女又退回他夾在公文卷宗內的道歉文件，李男由愛生恨，憤而持水果刀刺傷黃女背部，恫稱：「要死大家一起死」，新北地檢署認為李男遭斥後未再傷害黃女，認定無殺人犯意，依傷害、恐嚇罪嫌起訴李男。

據了解，李男被黃姓女股長的成熟及專業吸引，送禮物示好被退，黃女說，與其送禮給她，不如把錢拿去捐助弱勢團體。

起訴指出，8月23日，李男將捐助弱勢團體的匯款單夾在公文夾內，想向黃女道歉，4天後，李男詢問黃女是否看過公文，黃女回說：「沒有」，並退回公文，要李男「日後只給我與公務相關文件，其他都不需要」，李男爆氣，回座位拿出放在抽屜的2把水果刀，藏在承辦案件登記簿中，直到走進黃女座位，亮刀刺向黃女背部，黃女被刺後大叫：「你幹什麼，為什麼刺我？」

李男接著拿出另一把預藏水果刀，向黃女恫稱：「我豁出去了，要死一起死」，在場同事聽到呼喊聲，趕緊出面制止、報警處理，警方到場後依涉犯殺人未遂等罪將李男送辦。

李男供稱，單純想發洩情緒才會刺黃女一刀，也有避開要害部位，雖然刺她一刀後還是很生氣，但未刺第二刀，而且刺的力道沒有很大，強調並無殺人犯意。

檢方認為，李男因表達愛慕之情遭拒而持刀刺黃女背部，但被出言喝斥後並未再砍第二刀，認定李男無致人於死之意，依傷害、恐嚇罪嫌將他起訴。

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