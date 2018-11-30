只為了「沒敬酒」 黑道互轟20多槍

因為沒有敬酒，黑道雙方勢力互轟20多槍，警方獲報後到場採證。（記者王捷翻攝）

2018-11-30 00:36

〔記者王捷／台南報導〕台南29日凌晨發生兩派黑道份子尋仇的槍擊案件，起因只是「沒來敬酒」，雙方人馬在舞廳、經紀公司互轟20多槍，不過都都沒傷到人，警方指出已經鎖定雙方人馬，台南市警四分局長蔡進閱更震怒誓言，安平區是府會要地，不容惡勢力入侵。

大班率眾舞廳開轟 角頭撂小弟復仇

據了解，年約4、50歲的角頭28日深夜到安平一間舞廳消費，龔姓酒店經紀在舞廳當大班，輩分比他還低，角頭要求龔到包廂跟他敬酒打招呼，但龔疑似沒有及時到包廂，讓角頭覺得很沒面子，等到龔姍姍來遲，喝醉的角頭當小姐與客人的面前，痛毆龔姓酒店經紀。

投靠嘉義勢力的龔姓酒店經紀不滿受辱，得知角頭續攤到另一間舞廳，找來一群朋友到舞廳尋仇，雙方開了數槍，還有一輛轎車被誤認遭彈襲，有謠傳角頭回擊了2槍，龔開了6槍，不過警方說，這個部分還調查中。

兩派人馬發生衝突後，角頭也找人馬，四處探聽龔姓酒店經紀，在市區四處搜尋，原本打算去一間專門替小姐化妝的妝髮店開槍，後來得知龔平常就住在安平的經紀公司，2名小弟轉往經紀公司門前開槍。

酒店經紀公司搬家 美甲店無辜中彈

但角頭沒想到，經紀公司早在之前就搬離，原址現在由美甲店承租，等到無辜遭波及的美甲店開門，發現鐵門上滿滿彈孔，才讓這件槍擊案爆發。但是這件槍擊案，雙方背後都有實力堅強的老大，有消息透露擔心引發兩派黑勢力醞釀火拚，警方指出，目前已經鎖定嫌犯，也會透過人際關係，避免火拚擴大。

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