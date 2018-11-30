因對手買票而落選？ 他怒把「神像」丟馬路請求做主…

雲林縣蘇姓鄉民代表候選人不滿其他對手疑似「買票」，害他落選，今天憤而在地上灑滿一大堆金紙，還把坐鎮競選總部的神像全請到馬路上「做主」。（圖擷取自臉書）

2018-11-30 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣蘇姓鄉民代表候選人不滿其他對手疑似「買票」，害他落選，今天憤而在地上灑滿金紙，還將坐鎮競選總部的神像全請到馬路上，聲稱要請「神明做主」！

蘇姓鄉代候選人今天在臉書上控訴，他的對手是透過「買票」才當選，村人一共有571人收賄，才導致他這種真正認真的人沒選上。這件事情對他打擊甚大，讓原本多年來從事神明工作、相當尊敬神明的他，今天下午憤而牆上寫下「神明不在（再）具有公信力」、「選舉無師父，用錢買就有」等字眼，拍照PO上臉書。

更誇張的是，他悲憤之餘，不僅開始亂砸東西、將金紙灑滿地暗示「村人拿不法之財」，甚至還把坐鎮競選總部的神像全都請到馬路上，要求「神明做主」。許多網友不捨神明受到這般對待，紛紛著急留言回應，「這些神明可以給我嗎？我看的好難過」、「太子可以給我請回來拜嗎？」

網友們紛紛說，「不信神，當初就不要請回去拜！」、「選舉是人民選出來的跟神有什麼關係？」、「糟蹋神明成何體統」，不過也有網友留言鼓勵，「選舉輸赢和神明没關係，不要遷怒，做好平時的服務，下次再努力。」、「加油，為神明服務、關懷弱勢服務精神 這些老天都看得到 ！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/