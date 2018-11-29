小六女童慘遭母親男友性侵 4歲弟在旁嚇得尿褲子

2018-11-29 20:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕1名國小6年級女童在校扭傷腳踝，由母親男友先載回，竟遭性侵，並被威脅不准說出；未料，1個月後，母親男友趁載女童姊弟時，開往陰暗偏僻處，女童發現不對勁奪門逃出，被抓回車上再度性侵，女童喊痛大哭，她4歲弟弟也嚇得尿失禁，男子得逞後，更威脅小姊弟不得說出，否則會勒死姊弟倆。苗栗地院依加重強制性交罪2次，判男子9年2個月。

判決書指出，這對小姊弟與阿姨同住，母親則與男友同居；去年6月間，女童因體育課腳扭傷，由母親男友接回住處，強行將女童壓制於床上，脫去女童褲子，不顧女童大叫哭泣，以暴力性侵得逞。

去年7月間，男子藉拿晚餐錢給小姊弟，開車把小姊弟從阿姨接走，卻載往偏僻路邊陰暗處停車；與弟弟一同坐在後座的女童，發現男子要離開駕駛座往後座走，嚇得奪門逃出，卻被男子捉回，抱到右前座強脫褲子性侵，女童喊痛大哭，弟弟也嚇得哭出來並尿濕褲子，男子再次得逞後，更恐嚇小姊弟不准說出。

事發後1個月，阿姨與小姊弟在看電視時，問起弟弟之前怎麼尿褲子了？弟弟才告訴阿姨此事。審理時，男子矢口否認性侵女童，但女童指證歷歷，驗傷結果處女膜有多處陳舊性裂傷，她的弟弟更直稱男子為「變態」，「脫衣服壓在姊姊身上，還掐我與姊姊的脖子」。

法官認為，男子身為女童母親的男友，不思善盡保護、照顧之責，為滿足性慾，利用年幼女童對性知識懵懂，自我保護意識薄弱，不敢輕易違抗的情形強制性交，致女童身心受創，嚴重影響人格健全發展及心靈感受，依加重強制性交罪2次，分別判7年8個月、7年10個月，應執行有期徒刑9年2個月。

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