偵查機密手滑傳到「反年改群組」 警察的下場是…

2018-11-29 21:21

〔記者黃捷／台北報導〕台北市警局潘姓偵查隊員去年偵辦一起擄人案，想透過LINE請同事協助調閱監視器畫面，卻手滑傳到其他群組，導致偵查資料洩漏，遭到法辦。台北地檢署認為潘員沒有前案紀錄，應非故意洩密，依過失洩密罪處分緩起訴。

葉姓男子疑因毒品糾紛得罪廖姓男子，廖男氣得拜託友人幫忙，去年10月21日晚上在捷運松山站外當眾擄走葉男，帶往汐止山區談判，葉男最後被逼得簽下10萬元本票才獲釋。

警方接獲民眾報案，循線找到葉男，根據他的指述，調閱監視器畫面再陸續將廖男及共犯逮捕到案，在他們身上起獲毒品及吸食器，訊後依妨害自由、傷害、恐嚇取財及毒品罪移送法辦。

這起案件就是由潘員負責，但他在整理完葉男供詞，準備請同事調閱監視器畫面時，不慎將資料誤傳反年金改革群組「台灣憤怒鳥」，遭到檢舉。

潘員承認疏失，檢察官也認為擄人案與反年改並無關聯，應非故意洩密，遂依過失洩密罪處分緩起訴1年，並須支付公庫3萬元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/