誆合建住宅詐地主1900萬 他拿去買名牌吃大餐

2018-11-29 19:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕39歲張姓男子（在押）是新北市一家肉品公司實際負責人，用話術詐騙地主合建建案，再把土地用於抵押借款，全用於個人花費，2名地主受騙被詐1900萬元，其中一名地主擔心土地被法拍，背負800萬元債務清償張男向金主的借款，新北地檢署今依加重詐欺取財罪起訴張男及王姓、陳姓共犯。

起訴指出，張男明知公司不具有綜合營造業資格，去年6、7月間，向八里一名地主佯稱是肉品公司陳姓名義負責人的代理人，王男則謊稱是營造公司總經理，游說地主提供土地與公司合建住宅，地主不疑有他簽立合作興建契約書，張男便以要向銀行辦理土地信託為由，向地主要土地所有權狀等資料，卻把土地拿去做債務貸款的抵押擔保品，再持土地向金主二胎貸款，並以節稅為由，要地主將土地先行過戶到公司名下，向金主抵押借款1200萬元。

今年2月，張男又以同樣手法又誆騙另一名地主，持土地向金主抵押借款800萬元，之後以「會計作業疏失」，要求地主匯款給公司700萬元，事後張男避不見面，地主才知受騙上當，為避免土地遭法拍，地主還背負800萬元債務，清償張男向金主的借款。

張男到案後坦承將地主貸款所得的合建資金，挪用支付購買球鞋、名牌眼鏡、吃大餐及支付信用卡，辯稱之後就會回補資金缺口，王男承認與張男合謀，陳男則說月收2萬餘多掛名擔任肉品公司人頭負責人，檢方痛批張男等人以詐騙地主並挪用資金未專款專用，還使一名地主背負巨額債務，喪失土地所有權，今將張男等3人起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/