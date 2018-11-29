馬祖議員當選人涉買票交保 連江縣議會：不影響宣誓

2018-11-29 19:27

〔記者俞肇福／綜合報導〕九合一大選24日落幕，外島賄選傳聞甚囂塵上，連江縣地檢署指揮檢警調海陸空大查緝，連江地檢署檢察長郭永發受訪時表示，連江縣議員選舉部分，查獲莒光鄉參選議員的陳貽斌、王孝榛涉嫌以1票1萬元買票，兩人各以50萬元交保，陳姓樁腳收押；連江地檢署28日再偵訊劉姓鄉民代表當選人，劉嫌以1票1萬元賄選，聲押禁見獲准。

而當選的王孝榛與落選的陳貽斌兩人均以50萬元交保，連江縣議會秘書長陳益興說，12月25日新科議員宣誓就職，只要經過中選會公告當選資格，當選的王孝榛就能參與宣誓就職與議長、副議長選舉。

連江地檢署指出，8月間接獲檢舉指稱，縣議員選舉第三選區莒光鄉疑有賄選，隨即指揮調查局馬祖調查站蒐證，11月24日下午4點投票結束後，檢調警同步在連江縣莒光鄉、台北市、新北市共計搜索候選人、椿腳及選民之住居、辦公等處所20處，並傳喚、拘提縣議員候選人、樁腳、選民51人到案，共有廖姓等12名選民認罪，其中，廖姓等7名選民坦承收受每票1萬元或6000元現金、馬祖老酒及東湧陳高等賄賂。

另外，陳姓等5名選民則坦承收受免費往返台馬間機票及食宿招待，均涉犯刑法143條第一項投票受賄罪嫌，共計繳回並查扣賄款5萬9000元、馬祖老酒1箱及東湧陳高2瓶，經檢察官訊問後審酌其中廖姓、陳姓等11名選民犯後態度良好，當場均諭知緩起訴處分。

郭永發說，除了在連江地檢署開庭訊問，檢調在莒光鄉偵辦時，還破天荒借用東莒燈塔下方的簡報展覽室，做為臨時偵查庭，就地訊問涉案人，辦案過程十分艱辛。

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