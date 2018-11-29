投票日買票 村長當選人接傳票

2018-11-29 18:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕凍蒜3天就被抓！彰化縣田尾鄉某村長候選人為求當選，選前先拿8000元給樁腳進行買票，自己再於投票當日到選民家以每票2000元固票，果然順利當選村長，正沉浸在當選喜悅時，28日晚間警方已持傳票上門，通通帶回彰化地檢署偵辦。村長坦承犯行，未來還倒面臨檢方提起當選無效之訴。

檢方調查，選前接獲檢舉，田尾鄉某村長候選人交付樁腳8000元，涉嫌以一票2000元幫忙買票，投票日當天，村長候選人趁選民出門投票前又拿現金登門拜託，惟遭拒絕， 檢方認為，村長與樁腳涉嫌公職人員選舉罷免法，指派檢察官王元郁指揮彰化縣警察局北斗分局偵辦。

彰化地檢署表示，檢方事前有掌握情資，未料該村長仍趁投票日當天到選民家涉嫌買票行為，遭選民推辭過程都遭監視器錄下，3日後檢警再獲檢舉，傳喚村長到案一度否認，直到出示錄影證據才承認犯行，其犯罪所得8000元亦全數繳交扣案。審酌後認為無羈押之必要，分別諭知限制住居。

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