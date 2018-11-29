慶云骨灰罈吸金79億案 最高院發回更審

2018-11-29 18:21

〔記者張文川／台北報導〕由陳慶雲、鄒淑芬夫婦主導的「慶云生前契約公司」，以老鼠會手法搭配「輕鬆成億萬富翁」宣傳詞，將成本2000元的骨灰罈，以每個4萬6000元賣給10萬多名會員，吸金79億多元，一審判夫妻無罪，二審去年12月逆轉改判有罪，依多層次傳銷管理法，判陳夫妻各3年、2年徒刑、併科罰金5000萬元，沒收79億餘元；最高法院今認為，二審對慶云的骨灰罈成本與賣價等的認定，與證據仍有出入，且未說明不採納對慶云有利證據的理由，因此發回台中高分院更審。

慶云總公司位於苗栗縣，陳慶雲夫妻分任董事長、經理，苗栗檢調2014年10月搜索，發現慶云公司會員達10萬1485人，共賣出17萬3249個骨灰罈，但骨灰罈只是幌子，實際以老鼠會多層次傳銷，繳1000元會費、買骨灰罈才加入會員，買1個是小股東，買3個成大股東，以話術介紹下線入會可分得8000元推薦獎金，還有輔導獎金、競賽將金、分紅獎金。

一審苗栗地院認為市面同級骨灰罈價格介於3萬至7萬元，慶云一個賣4萬6000元，沒比較貴，成本低是因大量採購，骨灰罈確實成交，認定不是假買賣或「商品虛化」，判無罪。

但二審台中高分院認為，慶云的骨灰罈成本2000元，僅佔售價4.3%，明顯低於一般傳銷商的成本26%，慶云會員也證稱買骨灰罈目的是「架構人際通路賺錢」，平常把骨灰罈用來插花、放糖果、當聚寶盆、燉佛跳牆，因此認定骨灰罐是「虛擬的交易媒介」，改判陳夫婦有罪。

案經上訴，最高法院今認為，二審認定慶云的主要收入來源是由傳銷商介紹他人加入為主，但這與慶云向公平會報備的公司制度、獎金計算方式、營運規約並不相符，應再查明；慶云在二審提出其他廠牌的骨灰罈賣價，介於4萬至22萬元之間，且有照片為證，二審未調查是否屬實；省葬儀商業同業公會理事長陳英春作證也說，慶云的進貨成本約1萬元，與二審認定的1000元至1680元顯有不同，二審未說明為何不採納陳的證詞。因此發回台中高分院更審。

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