死者之女求法官「讓他關到死！」 殺人老翁11天後病逝看守所

2018-11-29 19:46

［記者陳恩惠／台北報導］新北市汐止74歲老翁楊盛豐疑沉溺賭博輸了上千萬，向46歲的「乾女兒」何易珊誆稱投資藥廠，陸續借了800多萬卻還不出來，竟趁何女熟睡時狠心殺害，再喝農藥自殺獲救；楊翁今年10月23日向法院聲請保外就醫與停止羈押未獲准，16日開庭時，何姓死者長女當庭要求別判死刑「讓他關到死！」，沒想到一語成讖，楊翁在開庭日之後的第11天（27日），就在台北看守所病逝，消息傳出，死者女無法置信，直說「很傻眼！」如今被告已死亡，法院將籲知「公訴不受理」的判決。

死者長女受訪時，聽到楊翁在看守所內死亡，驚訝地在電話那頭大叫「真的假的？！」隨即在電話那端靜默一陣，她不斷重複「我真的有點傻眼ㄟ！」我才剛接到訴訟文書ㄟ，但是沒有接到楊翁已死亡的消息，至於求償的問題，當時是提起刑事附帶民事求償，但楊翁名下真的無任何財產，想求償可能也尋求無門。

新北市汐止74歲老翁楊盛豐疑沉溺賭博輸了上千萬，向46歲的「乾女兒」何易珊誆稱投資藥廠，陸續借了800多萬卻還不出來，今年6月19日，兩人為此爭吵，楊翁先刺斷她的後頸動脈，接著仰藥自盡獲救；士林地院本月16日開庭審理，楊翁當庭仍否認殺人，死者大女兒向法官請求「不要判死刑，讓他關到死！死刑太便宜他了」。

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