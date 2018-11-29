毒蟲救星？他販毒常被黑吃黑 宣稱「我是救人」

2018-11-29 19:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市42歲邱姓男子賣一級毒品給2名毒蟲共5次，還提供二級毒品安非他命，給毒蟲免費「吸10口」，觸犯死刑或無期徒刑重罪，台中地院審理時，他大爆許多毒蟲黑吃黑，騙毒品卻不給錢的內幕，指自己「沒有賺錢」，法官懷疑大學畢業的他，因心臟衰竭無法工作，自暴自棄以販毒維生，他卻否認自己「自暴自棄」，宣稱「我是救人」，他拯救毒蟲免於毒癮之苦，法官憐憫他利潤僅5000元，援用「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，判處徒刑16年6月，可上訴。

判決書指出，染有毒癮的邱男，今年3月賣一級毒品海洛因給鄭姓、卓姓毒蟲，共賣5次獲利各1000元，另於今年3至4月，免費提供沒錢購買毒品的王姓毒蟲，吸食二級毒品安非他命共4次，每次「吸10口」，被清水警方監聽得知，並於今年4月26日搜索住處，查扣毒品吸食器與聯絡毒蟲用的電話，但並未查獲毒品。

檢警偵查時，邱男不否認販毒，不過，台中地院審理時，他改口說，卓男用磚頭作勢打他，逼他販賣海洛因給卓男，他還說，包括卓男等毒蟲，都是用騙的方式，騙他出來後，拿走毒品就不給錢，或是拿了5次毒品，才付1次錢，他並沒有賺到錢，邱男強調，檢方指控他販毒，但實際上他都是把自己吸食剩餘的小量毒品，拿給毒蟲施用，毒蟲經常黑吃黑不給錢，因此，他承認轉讓毒品，但否認販毒賺錢。

不過，包括卓男等毒蟲，都指證邱男販賣一級毒品，每次交易代價是1000元，或無償提供二級毒品給毒蟲「吸10口」，卓男分別觸犯毒品危害防制條例第4條「販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑」，以及藥事法第83條，轉讓偽藥或禁藥，可處7年以下徒刑的重罪。

法官擔心他因健康因素無法工作，遂自暴自棄吸毒與販毒，問他「是否因為身體狀況不佳，所以自暴自棄繼續施用轉讓、販賣毒品？，他卻回答說「我沒有賺錢，我覺得我是救人，我不是自暴自棄」，邱男認為，許多毒蟲沒有錢，卻又毒癮難耐，向他騙毒品施用，他沒賺錢，是拯救毒蟲免於毒癮之苦的「救人」之舉。

法官不採信邱男辯詞，但仍憐憫他販毒所得僅5000元，判處死刑或無期徒刑，有過重的疑慮，援用刑法59條「犯罪之情狀顯可憫恕」而減刑，判處徒刑16年6月，可上訴。

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