淡水漁船驚見男子漂浮海面 警消搶救仍不治

消防人員救起男子後送醫急救。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-29 16:33

〔記者王宣晴／新北報導〕52歲的陳姓男子今天中午被發現陳屍在淡水河外海100公尺處，被一艘正在捕魚的漁船發現，警消獲報趕抵，將陳男遺體打撈上岸，發現陳男已無生命跡象，口鼻出血，送醫急救後仍不治身亡，由於陳男平時四處為家，鮮少與家人聯絡，陳男死因仍待檢警相驗釐清。

警方調查，今天中午12時許，一艘在新北市淡水捷運站後方出海口外海100公尺處捕魚的漁船，作業過程中突然發現一名男子在海面載浮載沉，嚇得趕緊報案，消防人員派船艇前往打撈上岸，發現男子已無生命跡象，送醫急救後不治身亡。

警方表示，男子身上並無證件，穿著紅白條紋上衣，深色長褲，身上並無外傷，初步排除他殺，朝意外落海或自殺身亡方向偵辦，而警方比對指紋後發現死者為陳姓男子，循線聯繫到陳男的侄子，通知他到案指認。

但陳男平時鮮少與家人聯繫，也不回家，因此家人都不清楚他的行蹤，確切死亡原因仍待相驗遺體後釐清。

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