癡漢？迷戀女大生 56歲大叔持刀校園揮舞送辦

2018-11-29 16:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕有重傷害前科的56歲台中市范姓男子，愛慕中市某大學二年級陳姓女學生，他這一週不定時尾隨陳女到學校，今天中午跑到學校等候陳女時，一名教師感覺「怪怪的」，問他為何進入校園，范男情緒失控，拿出預藏的美工刀揮舞，學校駐衛警迅速通報員警制服，陳女並不認識這名大叔，警方目前仍偵訊中，將依恐嚇罪嫌法辦。

中市警局三分局正義派出所調查，陳女近一個星期發現，范男經常跟蹤她，模式並不固定，通常是從校園內或周圍開始跟蹤，至某一處定點消失，並未尾隨至陳女承租的宿舍，陳女曾向警方報案，但員警抵達時，范男已經離去，警方將范男的影像通報學校注意。

今天中午，范男進入校內，似乎想再跟蹤中午下課的陳女，但他尚未見到陳女，被一名教師發現，問他「你不是本校的師生，到學校內做什麼？」，顯得很心虛的范男，情緒失控，持預藏的美工刀揮舞，員警迅速馳抵將他制服。

范男被帶到派出所，情緒逐漸緩和，警方初步調查，范男打零工維生，有重傷害罪的前科，警方仍偵訊中，陳女則說，並不認識范男，也不知道范男跟蹤她的原因，警方研判范男是愛慕陳女而跟蹤尾隨，全案依恐嚇罪偵辦。

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