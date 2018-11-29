通緝犯躲查緝跑上國道被撞死 警挨告業務過失致死不起訴

2018-11-29 17:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕通緝犯彭慶堂為躲避警方查緝，衝上國道攔車，遭車輾死；彭慶堂妻子與胞兄分別控告當時追捕的林姓警員及輾撞的2名小客車駕駛涉嫌業務過失致死、過失致死。苗栗地檢署調查，認為林姓警員及2名駕駛均無過失，裁定不起訴處分。

苗栗縣苗栗警分局今年2月11日偵辦三義鄉盜伐國有林木案，警方當場逮獲劉姓、古姓男子，但同案的彭慶堂為躲避警方查緝，竟翻落邊坡闖入中山高速公路北上車道，冒險逃竄到南下車道。彭男甚大膽在國道上攀車、攔車，最後滾落地面，先後被黃姓駕駛及巴基斯坦籍駕駛的小客車輾壓死亡。

林姓警員說，他當天執行盜伐便衣埋伏勤務，已鎖定彭慶堂等4名犯嫌，也知道彭是通緝犯。有員警看到彭男在國道邊坡並通報，他趕到現場時，發現彭男已在國道邊坡鐵絲網的國道上行走，馬上表明身分，當時他與彭男約相隔50公尺。

林姓警員說，彭男看到他就跑，他也跟著翻過鐵絲網，但彭男突然朝他丟擲土石，他眼鏡視線就模糊不清，等視線清楚時，彭男已跑上國道攔車，他沒想到彭男會跑上國道攔車，當下也沒有繼續捉補。

巴基斯坦籍駕駛供稱，他看見彭男在國道上，試著要去開前方車子的門，後來彭男就往他的車子跑來，打開他的車門要進來，但人還沒有完全進來，他就把彭男推出去，關上車門，不讓彭男進來，他當時十分害怕，很怕彭男進來傷害人。

黃姓駕駛則說，他當天搭載老婆及兒女，彭男突然跑到他車前攔阻，拍引擎蓋，他就放慢閃避繞過，但當時車門忘記鎖，眼見彭男要開他車門，他隨即把車門用力拉緊往前開。

另有證人說，彭男沿途拍別人車窗，手中還持有類似扁鑽或螺絲起子的尖銳物品，一邊拍打車窗、一邊大喊「劫車、劫車」，眾車紛紛閃躲加速開離。

檢察官綜合相關證據資料，認為彭慶堂為經公告通緝犯，林姓警員依法執行職務查緝，又查緝過程中，林姓警員並無對彭男施以任何強制力或逼迫行為導致車禍發生；彭男是因劫車攀爬車輛不慎所造成的意外死亡，與林姓警員捉補行為，無相當因果關係，裁定不起訴。

另外，檢察官也認為，彭男突然闖入國道劫車，一般駕駛人應無立刻煞車或及時閃避的可能，實難以預見彭男會攀爬其他車輛並因而摔落道路，更難以注意及防範，因此認定黃姓駕駛、巴基斯坦籍有過失致死罪嫌，也裁定不起訴。

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