遊南庄東河吊橋 旅遊團遭虎頭蜂襲擊、4人螫傷

林姓傷患遊南庄東河吊橋，遭虎頭蜂攻擊，頭部被螫。（記者鄭名翔攝）

2018-11-29 15:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕桃園市一行30幾人團客今天到苗栗縣南庄鄉旅遊，眾人中午抵達東河吊橋陸續穿越欣賞美景，不料附近成群盤旋的虎頭蜂竟無預警攻擊遊客，眾人驚慌失措逃竄，但仍有4人遭螫傷，其中有人頭部被叮有如鐵釘穿腦，痛到幾乎無法動彈，消防隊緊急將傷患送醫救治，所幸經冰敷擦藥處理後，皆無大礙。

21歲林姓傷患表示，大家一早先上向天湖遊玩，中午約12時到第二站東河吊橋遊覽，眾人陸續穿越吊橋，雖然有看到附近有成群虎頭蜂盤旋，但也不以為意，不料走在前方的他忽聞後方傳來驚叫聲，轉頭一看蜂群正襲擊遊客，許多人立刻飛奔折返。

林男眼見苗頭不對，也立刻快步折返，但仍被攻擊，頭部被螫傷，瞬間紅腫痛不可支，雙手痠麻呼吸略感不順，另還有45歲龐姓女子右手大拇指、頭部左側；47歲許姓男子右手、頭部右側、後背；38歲徐姓男子頭部兩處遭螫傷，4人均送往頭份為恭醫院急救，患者意識清楚，經簡單治療後皆休養中無大礙。

林男表示，當時並無人主動攻擊蜂群，也無明顯香水味，不知為何蜂群突襲人，但據聞今早當地有人才清除蜂窩，懷疑是蜂群返回找不到住處，這才在吊橋附近盤旋，見人經過便隨機攻擊。

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