盧秀燕被鄭麗君告誹謗 今開庭放法官鴿子

2018-11-29 16:26

〔記者張文川／台北報導〕準台中市長盧秀燕去年11月在立委任內時，與台中市議員開記者會質疑文化部長鄭麗君投資的公司標獲台中市政府2件共700萬元的標案，批評鄭麗君未利益迴避、私相授受；鄭麗君自訴控告盧秀燕加重誹謗，台北地院今天開庭，雙方有意和解，近日可能和解撤告。

被告盧秀燕今天未到庭，法官質問她的辯護律師，被告有到庭的義務，2個月前就已安排好的庭期，現在選舉都選完了，不能再以忙於選務、市政為由拒不到庭，後續盧若再開庭不到，就要依法處理。

盧秀燕的律師說，選後還有許多事務要安排，實在忙不過來，會再具狀陳報。鄭麗君的律師說，雙方都有和解意願，盧秀燕的律師也說，今早還和對方在洽談和解方案，相信很快就會達成和解，把這件事處理掉，請法官再給一點時間。

法官說，雙方有話就講清楚，該道歉就道歉，有誤會就澄清，法院受理案件也有時限壓力，不能一直這樣拖下去。雙方律師都允諾盡快處理，法官最後再給雙方2週時間，下次庭期會再安排。

去年11月3日，盧秀燕等人開記者會質疑，鄭麗君投資慕哲社會企業公司5400萬元，慕哲是子公司好伴駐創公司的最大股東，好伴駐創卻連續2年得標台中市府經發局的標案，批評鄭麗君未利益迴避，民脂民膏私相授受，「有關係就可拿標案」。

鄭麗君隔天委託律師控告盧秀燕加重誹謗，並出面駁斥盧秀燕惡意扭曲，她在就任不分區立委時，2011年即卸任慕哲董事長職務，擔任文化部長後，更辭去青平台基金會董事長，未經營任何營利事業，何來獲得標案？

鄭麗君指出，慕哲社企成立於2010年，現由夫婿沈學榮經營，創辦目的在支持年輕人創業，不以獲利為目的，好伴駐創是由台大社會系開設的相關學程媒合下，贊助投資畢業學生創辦社企，好創已在2016年停業解散。

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