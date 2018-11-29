受困鎮西堡A區神木群 警消花2小時將受傷山友扛下山

楊姓及黃姓兩名登山客28日前往新竹縣尖石鄉鎮西堡A區登山，午後迷失方向報案求救；橫山警消聯合上山搜救，所幸順利發現兩人。（記者廖雪茹翻攝）

2018-11-29 14:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕楊姓及黃姓兩名登山客，28日前往新竹縣尖石鄉鎮西堡神木群A區登山，午後迷失方向報案求救；警消聯合上山搜救，所幸順利發現兩人；但因黃姓山友膝蓋受傷無法行走，2名警消將山友固定在擔架上，在雨後溼滑崎嶇的山路走了2個多小時，將兩人平安護送下山。

橫山警分局表示，泰崗派出所副所長王仁祿28日下午1點許獲報，尖石鄉鎮西堡神木群A區登山路線有2名登山客迷路受困山區，且受傷需要救助；考量山區天色逐漸昏暗，且入夜後氣溫驟降刻不容緩，王員立即與田埔消防分隊組成搜救小組登山搜救。

搜救小組憑藉對山區的瞭解及經驗，終於在下午4點許於鎮西堡A區神木群中，發現楊姓及黃姓2名登山客；其中，黃姓山友年紀較大，膝蓋受傷無法行走，王員與田埔消防隊員將山友固定在擔架上抬下山，在雨後溼滑崎嶇的山路行走2個多小時，至晚上約6點30分才將兩人平安送至鎮西堡登山口。

楊、黃2人獲救後，頻頻感謝橫山分局警消高效率的搜救行動，否則迷失在入夜的尖石山區，後果恐不堪設想。

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