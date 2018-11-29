澎湖白沙自撞圍牆車禍 女駕駛送醫死亡

2018-11-29 14:01

〔記者劉禹慶／高雄報導〕澎湖水族館聯外道路舊港子國小前方，今日上午傳出一起自撞圍牆車禍，雖然駕駛座安全氣囊有爆開，但47歲的張姓女駕駛卡在車內，消防人員抵達後費了九牛二虎之力將張女拉出，但救出時已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午7時40分白沙鄉舊港子國小前道路，一輛自小客車（車牌9158-TG）自撞圍牆 ，車內女性駕駛受困，消防局立即由第二大隊長陳孟鴻等10員，出動第二大隊白沙11、81、91前往。7時46分到達現場，僅女性駕駛受困（胸部以下軀幹夾困於駕駛座內）。

消防人員緊急協助女性駕駛脫困後經評估無生命徵象（OHCA），另肢體多處骨折，可見沖擊力道之大，消防人員即於現場施行心肺復甦術、頸圈及長背板固定等相關急救處置後，8時08分送往三軍總醫院澎湖分院急救，延至上午9時17分宣告急救無效。

根據了解，死者為現年47歲的張姓女子，居住在離島鳥嶼村，車輛則是鳥嶼村一位吳姓男子所有，張女今日上午才搭船由鳥嶼抵達白沙岐頭港，再開車沿著水族館外環道接縣道進入馬公，究竟是車輛機械故障、還是張女身體微恙肇事，都有待進一步調查，但死者先前已喪夫，現有2子分讀大學與國中，變成無依無靠，亟需要相關單位正視此一問題。

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