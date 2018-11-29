遭警查獲4把槍、205發子彈 聲稱他人「寄放」 工人遭判刑6年

2018-11-29 13:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大去年5月查獲李姓工人持有4把改造手槍、205發子彈，李卻「咬」是劉姓大哥一年前寄放，法院審理時，劉男矢口否認槍彈是他寄放，並稱兩人沒深厚交情，由於槍彈送鑑定並無劉男指紋，高雄地院一審認定槍彈是李男所持有，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪將他判刑6年，併科30萬元罰金。可上訴。

判決指出，高雄市刑大去年偵破一起槍械案，涉案犯嫌提供線報，供出李姓男子持有大批槍械，警方循線前往李男家搜索，果然起獲4把改造手槍、205發各式子彈。

不過，李男卻否認持有該批槍彈，辯稱是劉姓大哥一年所「寄放」。

但劉男經檢警傳訊，矢口否認槍彈是他所寄放，並稱李男是他小弟的朋友，沒有深厚交情。

「如果真有槍要寄放，也要放在信任的人那裡」，劉男並以先前自己另案被查獲槍械，就是寄放在小舅子那裡為證。

高雄地院審理時，劉男一樣否認與槍彈有關，扣案槍械經警方鑑定，亦無採獲劉男的指紋。法官據此認定扣案槍彈與劉男無關，將持有該批槍彈的李姓工人依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑6年，併科30萬元罰金，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。可上訴。

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