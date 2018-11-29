胸部搖很大！清秀女毒蟲 攜毒邊跑邊丟包

2018-11-29 14:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕瑤瑤「郭書瑤」成名廣告電玩「殺Online」，片中瑤瑤搖晃胸部，搖出身價。基隆一名女毒蟲昨天跑給警方追時，胸部也搖很大，邊跑邊從胸罩內掏丟8包毒品後，瞬間縮小成B罩杯，警方撿起丟包毒品，訊後將她依違反毒品危害防制條例送辦。

基隆市警四分局安樂派出所長羅軒偉過濾轄內一名21歲羅姓女毒蟲，懷疑她替朋友接運毒品，昨天與三組警員陳明弘前往追緝。

下午1時許，羅、陳2人發現羅女座車出沒在安樂區某社區後展開跟監，一直跟羅女的車至信義區深澳坑附近社區，見羅女下車後，才快步跟上前。

未料，羅女見狀拔腿狂奔，邊跑邊從胸罩內掏出毒品丟棄。跑了30多公尺就跌倒自摔，乖乖就擒。

羅員隨後在上撿起羅女丟棄的安非他命、K他命共3包與混合型毒品咖啡包共5包等毒品證物。

羅女供稱，毒品都是她的，否認替人運輸毒品。

警方說，羅女是名俄羅斯混血兒，長相清秀，身上卻滿是舊傷。羅女告訴警方她之前騎車跌倒，不慎摔傷，已經夠倒楣，沒料到又遭警方查獲毒品。

警訊後，將羅女依違反毒品危害防制條例送辦，另溯源追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/