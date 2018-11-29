劇組拍攝司法戲 司法院長籲各法院配合

2018-11-29 13:45

〔記者吳政峰／台北報導〕編劇寫劇本有時會遇到艱深的法律問題，不慎寫錯可能造成觀眾的錯誤認知，為了避免這種狀況發生，司法院29日推出「法律戲劇諮詢平台」，提供編劇法律概念諮詢，並指導正確的法庭場景，院長許宗力也呼籲各法院配合劇組拍攝。

司法院長許宗力出席「司法影展開幕式暨法律戲劇諮詢平台」指出，這個平台是法律與戲劇的單一窗口，提供正確法律概念與場景的諮詢，開啟法雙向交流對話，進而攜手創作優質的法律戲劇，深化公民法律教育的重要基石。

許宗力呼籲各法院，若遇到有劇組請求協助拍攝司法戲劇，可給予更多的配合，以利推展全民法治教育，也可讓民眾更加親近司法、瞭解司法，重塑人民對司法的印象。

世新大學副校長陳清河認為，有了這個平台，不但可以增加戲劇的司法深度，更可強化民眾的公民素養，回學校之後將和其他教授討論此議題，未來擬結合法學院與傳播學院師資，開設法律戲劇課程。

曾獲金鐘獎的編劇呂蒔媛則說，曾為了寫有關司法的劇本，與法官懇談2個多小時，但最後選擇放棄法官這個角色，原因是法官實在太忙了，她不好意思再打擾下去，而今有了這個平台，將可進行深度的田野調查，預計下一個劇本會把法官加回去。

「法律戲劇諮詢平台」聯絡資訊如下：

電話專線：02-2236-9673

聯絡信箱：lawxdrama@gmail.com

臉書請搜尋：法律與戲劇媒合平台

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