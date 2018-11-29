湯姆熊遊藝場持刀傷人 男子殺人未遂判6年2月

2018-11-29 13:43

〔記者黃建華／高雄報導〕前鎮區「湯姆熊」遊藝場去年9月間發生蕭姓客人和鄭姓男客細故口角互毆，其中，蕭男涉嫌持摺疊刀把鄭男猛刺一刀，肚破腸流，經店員送醫才撿回一命，高雄地院一審依殺人未遂罪將蕭男判刑6年2月。可上訴。

判決指出，蕭姓男子去年9月24日凌晨4時30分許，在高雄市前鎮區的「湯姆熊」遊藝場店內，因故與鄭姓被害人口角衝突。

蕭男因不滿鄭男以三字經對其叫囂辱罵，乃應鄭男邀約一同至店外理論，2人並在店門口外騎樓互毆、拉扯。

雙方扭打一同滾落騎樓外馬路邊之際，蕭男掏出隨身攜帶的摺疊刀朝鄭男腹部猛刺一刀後拔出，致鄭男肚破腸流倒臥血泊，經「湯姆熊」員工將傷者送往阮綜合醫院急救，一度失血過多休克，而開立病危通知單給鄭男家屬，經多次手術搶救才撿回一命。

案發後員警調閱監視器錄影畫面，循線逮捕涉案蕭姓男子，起獲兇刀，蕭男坦承持刀刺殺鄭男，遭檢方以殺人未遂罪起訴。

高雄地院一審將他判刑6年2月，可上訴。

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