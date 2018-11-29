惡劣！自稱退休老兵 拿發票騙喜憨兒60包餅乾

2018-11-29 13:32

〔記者陳薏云／新北報導〕太惡劣！新北市一名67歲林姓男子，27日行經永和區永和路，發現一名喜憨兒在路邊賣愛心餅乾，林男竟上前攀談，並拿發票假裝是現金，騙取喜憨兒60包餅乾，一旁熱心路人目睹報警，警方到場，林男還攻擊警方，隨後遭到警方壓制送辦。

警方調查，林男自稱憲兵退役，27日下午3時許前往永和路二段，發現36歲的洪姓喜憨兒在路口販賣愛心餅乾，竟持發票上前誆騙洪女，成功騙得60包愛心餅乾，得手後還回頭再向洪女要購物袋，被一旁洪女的常客顏姓女子發覺有異，立刻打電話報警。

警方到場後上前盤查林男，林男不願配合，不斷用手上帽子攻擊警員，最後還用力拉扯警員的臂章，導致警員雨衣上臂章遭撕毀及左側眼部、左側臉部挫傷，警員立即對林男噴灑辣椒水，並以妨害公務現行犯逮捕。

林男向警方表示，當時有拿1000元現金給洪女，洪女雖身心障礙無法清楚表達，但是警方發現洪女身上只有一張發票，沒有現金，林男還堅持自己沒有欺騙洪女。警方問訊後依詐欺、妨礙公務移送法辦。

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