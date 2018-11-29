一道「紅光」射入 男大生洗澡疑遭偷拍

2018-11-29 13:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕清華大學一名男學生28日在宿舍洗澡，竟發現一道「紅光」射入，讓他覺得有人在偷拍，由於門外的「攝狼」很快逃走，加上男大生全身赤裸在洗澡，不方便追趕，只能事後向學校駐衛警報案，並將過程PO上知名論壇，呼籲網友要提高警覺。

警方指出，目前尚未接獲相關報案。清大校方表示，男同學事後有向學校駐衛警報案，經駐衛警陪同返回現場，實測發現浴室門縫僅0.5公分，即使偷拍也無法拍到，而男生宿舍有門禁管制，一般外人無法輕易進入，將會調閱監視器，釐清細節。

一名男大生在「dcard」PO文，指28日上午在宿舍洗澡，發現門外有影子，沒多久竟有一支手機直接從側邊門縫伸進來，鏡頭旁還亮著紅光，疑似在錄影，他發現後立刻用手打手機，對方就跑走了，他還在洗澡，不方便追出去，事後趕緊去找駐衛警報案。

男大生說，「雖然本肥宅完全沒有什麼姿色可言，但洗澡遇到這種事還是覺得很G8呀。大家洗澡的時候小心一點，如果聽到門外有動靜要注意一下。」

網友紛紛留言「我之前在碩齋也有遇到過」、「那個門有那麼爛嗎？洗這麼久沒想過這問題」、「住清齋2樓，沒什麼異常阿，這年頭肥宅也有人拍？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/