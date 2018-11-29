樂陞案百尺竿頭判賠46億 許金龍等人被連帶求償39億

2018-11-29 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理樂陞案，今判前董座許金龍12年、併科罰金1億元，此案民事賠償頗為驚人。投保中心為投資人向百尺竿頭及日籍負責人樫埜由昭等人求償46億元，台北地院去年已判准，上訴高等法院審理中，此外，投保中心代1萬9979名投資人向許金龍等27個對象連帶求償39億多元，由台北地院審理中。

案發後，投保中心為投資人向百尺竿頭及日籍負責人樫埜由昭、樂陞大股東「MEGA Cloud」求償46億2990萬餘元。

北院判決認定，百尺竿頭以公開收購名義，拉高收購價格至每股128元，吸引投資人買進樂陞股票，樫埜由昭再藉機將樂陞公司債轉為普通股，並在證券市場賣出獲取暴利，到了公開收購到期日時還故意不支付收購對價，害投資人損失46億餘元，所有被告對此均有責任，應連帶賠償所有款項，去年8月18日全數判准，已上訴高院審理中。據悉，為保全債權，投保中心案發後聲請假扣押百尺竿頭公司所有、市值約7億元的樂陞股票獲准。

此外，投保中心還對許金龍等對象求償，除了許之外，還包括媒體人陳文茜、尹啟銘、李永萍等3名獨董，樂陞前代理董事長李柏衡、前財務長謝東波、安永會計師事務所與康和綜合證券等，請求連帶賠償39億多元，仍於北院審理中。

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