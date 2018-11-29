曾和「揉奶片女主角」對決！「地表最爽實習生」這麼說...

去年「馬里亞納觀光大使」選拔，網紅唐明翎獲得「最佳人氣獎」。（記者顏宏駿翻攝）

2018-11-29 12:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報今天獨家披露去年「馬里亞納觀光大使」選拔衍生案外案，「最佳人氣獎」得主唐明翎不滿冠軍得主林語萱的同學媽媽在網路散佈「唐女是揉奶片的女主角」一狀告到彰化地檢署，結果地檢署日前做出不起訴處分。獲得冠軍的林語萱說，這件事她感到很無奈，她一直到地檢署傳她去當證人，才知道同學的媽媽淪為被告，她向檢察官說，發生這件事，她非常無奈，此事也造成她比賽的困擾，但台灣是言論自由的國家，她沒辦法阻止別人的言論，而且這是一場非常公平公正公開的比賽。

獲得「最佳人氣獎」的唐明翎，現年28歲，身高168公分，三圍32/24/32，曾代言「神魔之塔」，也是知名模特兒，主辦單位表示，抹黑的部分並未影響到評審的公正性，林語萱在各方面確實表現優秀，所以勝出，而唐明翎網路票數足足多了對手3000票，所以獲得「最佳人氣獎」。

唐明翎善於經營自己的臉書粉絲專頁，經常擔任展場女模，因為身材皎好，熱情大方，有「展場女神」稱號，也拍過多支MV，其中不乏性感激情的影片，也因為作風大膽，這次參賽才被對手的「啦啦隊」拿來大作文章。高人氣的網紅最後屈居下風，無法一圓「地表最爽實習生」之夢，真是「成為網路，敗也網路」。

唐明翎的藝名有唐寧、小精翎，前年擔任網路遊戲「神魔之塔—莫莉」的代言人，粉絲人數竄升到10萬名，這些「唐粉」成為她參賽最強大的後盾，但也因為太招搖，引來其它對手眼紅。

林語萱同學的媽媽，截取小唐的網路性感照，再補一句「揉奶片的女主角」，成為小唐奪冠的致命傷。

最後拿下「馬里亞納實習生」的林語萱目前就讀台灣大學，比賽當時是中山女高學生，在校成績優異，當時是學校風雲人物，人緣非常好，學校的師生和同學的家人都成為她最佳啦啦隊。

林語萱目前就讀台大，去年為了到南極休學一年，喜愛旅遊的她，也曾到德國國會實習，為了增加人生閱歷而參加比賽，個性獨立的她，接受媒體訪問時說，她並不想出名，當時參加比賽，只是想增加人生的閱歷，全力以赴，對於事後發生同學的媽媽被告，但感到十分遺憾，也不希望這次事件發生。

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