警察亂開罰還嘲諷「白跑了」 被爆料急撤罰單道歉

王男把罰單貼上網，質疑警察栽贓且態度惡劣。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2018-11-29 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子本月22日開車左轉，被四分局春社派出所的員警葉雲臻攔下，指控王男闖紅燈，王男當場檢視自己的行車記錄器，確認自己沒有闖紅燈，不料，葉員不但堅持要開罰單，還揶揄嘲諷說「你今天白跑了」，如果對開罰有異議，可以去申訴，王男認為申訴程序很麻煩，警察栽贓害他損失2700元，把罰單與行車記錄器畫面貼上臉書「爆料公社」，此舉果然奏效，四分局立即撤銷罰單，並向王男道歉，讓王男免於奔波申訴之苦。

王男爆料說，他駕駛營業車，22日上午行經中市南屯區忠勇路，左轉到文山二街，他經過停止線時，路口還是綠燈，他禮讓公車先行，之後左轉彎，不料，左轉之後，卻被春社所員警葉雲臻攔下，宣稱「路口紅燈左轉」，葉員還嘲諷「你今天要白跑了」，他自認沒違規，調閱自己的行車記錄器佐證，葉員不理會，還說「你自己去申訴」。

事後王男致電葉員，「我百分之百確認我沒有闖紅燈」，還向葉員說明，營業車申訴很麻煩，要先去監理所拿申訴單，再到車行蓋章，再送回監理所申訴，葉員卻說「你不是第一天出來跑車，不會去申訴嗎？」之後掛電話。

王男氣憤說，違規被開罰單是天經地義，沒有違規還要硬被栽贓，他吞不下這口氣，員警取締手法粗糙，專業度不足就算了，態度還如此惡劣，「請問各位這與被搶有什麼不同？」。

王男把過程貼上臉書爆料公社，獲得網友的迴響，春社所立即查證，發現葉員確實錯開罰單，立即向王男道歉，並主動撤銷罰單，讓王男免於申訴勞頓奔波，春社所長董力勳也上網答覆，「有關王先生貼文同仁栽贓開單一案 ，經檢視本所巡邏車行車紀錄器，本案車輛確於紅燈時左轉，惟當時員警因距離因素無法確認該車是否已先進入路口等待，既王先生有提供行車紀錄影像可證本案舉發有誤，本所將陳報上級速發文予裁決單位建議撤銷該罰單」。

王男也於警方道歉之後，貼文接受道歉，他說，春社派出所所長及員警均已來電致歉，「員警也表示當天沒有心情不好，不知為什麼會開這麼勉強的單，願登門道歉及賠償我的營業損失，我都婉拒，該我的是我的，多餘的我也不要」。

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