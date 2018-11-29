聊天太大聲被檢舉 警意外查獲彩虹菸、毒品果汁包

2018-11-29 12:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕經營存放氣體鋼瓶倉庫的桃園市林姓男子，28日深夜近11點多在倉庫外跟2名員工大聲聊天，被鄰居檢舉，警方前來勸導時，意外發現倉庫內堆放了755支彩虹菸、66包毒品果汁包，已依毒品罪嫌將林男送辦。

林男（24歲）當時與2名員工在門口大聲聊天，突然看到警車靠近時，他的臉色一變，趕忙閃進倉庫，警方說，因林男的舉止怪異，員警就敲門要求他配合盤查，員警進入倉庫後，林男神情更緊張，讓員警更確信倉庫內一定有違禁品。

員警一邊跟林男說話、一邊仔細查看倉庫，果真發現有捲菸器、一旁還有散落的菸草，並從門後的紙箱內，起出755支彩虹菸、66包毒品果汁包，林男坦承持有毒品，但他堅稱，彩虹煙與毒品果汁包都是自己要施用，並未販售。

警方已依毒品危害防制條例將林男送辦，除了要追查他的毒品來源外，對於他未販毒的說法也持保留態度，將會清查是否還有其他彩虹菸與毒品果汁包的成品與流向。

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