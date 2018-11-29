「埋頭苦幹」卻無法餵飽女友 會計師憂鬱纏身急就醫

2018-11-29 12:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕性生活與感情有著緊密關係，一名32歲林姓男子與26歲女友交往3年多，平時相處融洽，但性生活不協調無法滿足女友，雙方吵架起爭執，男子為此辭去會計師工作，深怕不能成家生子的女友鬧著提出分手，男子出現憂鬱傾向就醫，收治該病例的書田診所精神科主任陳家駒表示，經數次門診，兩人調整習慣，雙方和好，「房事」漸入佳境。

陳家駒表示，性行為成功與否，涉及各種人地時事物、教育背景、經驗，以及當下兩性互動關係的發展是否和諧，身心靈是否適切健康。

收治「房事」困擾病例的陳家駒指出，從事會計的林姓男子個性溫和、外貌秀氣，遇事易緊張、焦慮不安，因「辦事」力不從心，還曾經看A片，男子訴說他盡力「埋頭苦幹」，但仍無法滿足女友，女友想分手，為了挽回這段感情，該男還離職，相當看重這段感情，該男恐懼自己會性無能，怕房事失敗，因為害怕所以被動不前，愈擔心愈混亂。

與該男交往的26歲女友，離婚、育有一子，陳家駒指出，女友覺得男友性冷感，不如前男友「威猛有力」，從門診觀察發現女子較易生氣、沒耐心，面對「房事」挫折，也自我疑惑，困惑是她還是男友的問題，也擔心不能成家生子，因此提出分手。

陳家駒表示，性行為障礙可分為三大類，包括性（反應）行為障礙、性認同障礙、性關係適應障礙，其發生原因，源自性教育不足或錯誤訊息觀念、兩性溝通協調能力不足、個性偏差、為人處事修養不足等因素，有很多成因而累積，並非單一因素所致。

陳家駒說，治療方面可透過門診治療、不斷生活性教育，藥物治療主要是生理性行為的反應治療。陳也強調，兩性協調是要靠雙方努力，性教育也應該適度公開落實於日常生活，才能讓兩性對相處有正確認知。

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