買蕭敬騰演唱會門票遭詐1萬5 怒告詐欺才驚覺烏龍

沈女匯款1萬5200元到張女帳戶內要買蕭敬騰演唱會門票，事後始終沒收到門票，怒告對方詐欺，桃園地檢署調查後認為張女並不知情，已予張女不起訴處分。（資料照）

2018-11-29 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕高雄市沈姓女子是歌手蕭敬騰的死忠粉絲，8月間她在網路臉書上看到有人釋出蕭敬騰演唱會門票的訊息，就匯款1萬5200元到桃園市張姓女子帳戶內要買門票，事後她始終沒收到門票，怒告對方詐欺，桃園地檢署調查後認為張女並不知情，已予張女不起訴處分。

沈女8月間看到網路臉書上有人要釋出蕭敬騰演唱會門票的訊息後，積極聯繫對方，取得對方提供的銀行帳戶後，她就匯款1萬5200元，希望盡快買到門票。

結果沈女始終沒收到門票，就向警方提出詐欺告訴，警方循線追查到銀行帳戶的持有人是張女，就依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌將張女送辦。

檢方調查時，張女否認犯案，她供稱「收到這筆貨款，我也莫名其妙」，檢方說，張女平日從事網拍賣洗髮精，銀行帳戶常常有貨款存入，結存金額也都維持在1萬元左右，與帳戶往來接近靜止、餘額常不足100元的詐騙人頭帳戶明顯不同，認定張女並不知情，已予她不起訴處分。

因張女的帳戶存摺、提款卡仍由她自己保管，檢方說，研判沈女取得的匯款帳戶，根本就是佯稱釋出演唱會門票想詐財的人，一開始就給錯了。

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